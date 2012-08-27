环法七冠王头衔被剥夺 阿姆斯特朗首次公开露面

刚刚被美国反兴奋剂机构剥夺7届环法赛冠军的兰斯·阿姆斯特朗周六重返赛场，在科罗拉多亚斯本举行的一场山地自行车比赛中获得第二名。这是他在表示将对USADA指控放弃抗争後首次公开露面。40岁的阿姆斯特朗面对媒体表现十分从容，他表示，“不需要为我难过，我会很好的。” 图为资料图片。