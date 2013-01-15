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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 15日 星期二 11:37 BJT

阿姆斯特朗向抗癌基金会致歉 媒体称其承认服药

兰斯·阿姆斯特朗周一拜访"LIVESTRONG"抗癌基金会，向基金会员工诚恳致歉。阿姆斯特朗去年11月从该基金会董事会卸任。阿姆斯特朗当天并做客脱口秀女王奥普拉的访谈，这是其被剥夺环法七冠后首次面对公众接受采访。这期节目将于周四播出。《今日美国》援引消息人士报道称阿姆斯特朗在访谈中承认服药。路透

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