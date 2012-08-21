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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 21日 星期二 14:19 BJT

联邦法院再次驳回阿姆斯特朗诉讼

美国联邦法院周一驳回车王兰斯·阿姆斯特朗对美国反兴奋剂机构(USADA)的诉讼。阿姆斯特朗曾罹患癌症，在痊愈後於1999至2005连续七年获得环法赛冠军。USADA今年六月正式指控其涉嫌服用禁药。而阿姆斯特朗及其律师表示，此案件只有国际自行车联盟(UCI)有权来审定判决，而非USADA。

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