阿姆斯特朗放弃对兴奋剂指控上诉

阿姆斯特朗周四表示，对於美国反兴奋剂机构(USADA)对他服禁药的指控，自己将放弃抗争。此举或将使其辉煌的事业生涯蒙污。阿姆斯特朗曾在1999-2005年连续七年摘得环法冠军。车王在其个人网站上写道，“我知道谁赢了那七次比赛，我的团队知道，我的对手们也知道。”USADA执行长称其这一决定“令人心碎”。