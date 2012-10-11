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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 11日 星期四 09:35 BJT

USADA正式对阿姆斯特朗提出禁药指控

美国反兴奋剂机构(USADA)周三正式指控兰斯·阿姆斯特朗服用禁药。USADA称其掌握的证据包括财务流通记录、电子邮件、实验室检测结果、科学数据以及11位前队友的证词。阿姆斯特朗的律师称该指控为“政治迫害”。此前41岁的车王已被USADA取消环法7冠。路透

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