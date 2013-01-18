阿姆斯特朗首度承认服用禁药

路透纽约1月17日 - (记者Julian Linden)- 在周四OWN电视网播出的奥普拉访谈节目中，曾7次夺得环法自行车赛冠军的兰斯·阿姆斯特朗首次承认服用违禁药品以提高成绩，并称自己是一个“恶霸”，在“性格上有很大缺点”。

这一期节目为三天前在阿姆斯特朗的家乡德克萨斯州奥斯汀录制。

“是的。”当被问及是否有服药时，阿姆斯特朗在节目中直接地回答。阿姆斯特朗表示自己从1990年代中期开始服药，直至2005年环法赛结束时停止，服用了促红细胞生成素、人生长激素(HGH)、并采取了自血回输。

作为一名癌症康复者，车王阿姆斯特朗的事迹曾感染激励了数以百万计人。他表示，由于自行车界服用兴奋剂现象普遍存在，如果不采取这种违规手段，相信自己是不可能做到(夺取环法七冠王)。

“这个(兴奋剂)文化不是我所创造的，但是我也没有去阻止它……关于这件事我很难去讲，我不想指责任何人，我来这里是要承认我自己的错误。”

阿姆斯特朗此前被美国反兴奋剂机构(USADA)剥夺环法7冠以及一切名次奖项，并被终身禁赛。USADA指控阿姆斯特朗策划了“史上组织最严密、最庞大的禁药服用团体”。而在节目开播的几小时前国际奥委会(IOC)宣布取消其在2000年悉尼奥运会个人计时赛上获得的铜牌。(完)

编译：辛毅 发稿：王燕焜

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