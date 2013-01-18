阿姆斯特朗首度承认服用禁药

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约1月17日(记者Julian Linden) - 在周四OWN电视网播出的奥普拉访谈节目中，曾7次夺得环法自行车赛冠军的兰斯·阿姆斯特朗首次承认服用违禁药品以提高成绩，并称自己是一个“恶霸”，在“性格上有很大缺点”。
这一期节目为三天前在阿姆斯特朗的家乡德克萨斯州奥斯汀录制。
“是的。”当被问及是否有服药时，阿姆斯特朗在节目中直接地回答。阿姆斯特朗表示自己从1990年代中期开始服药，直至2005年环法赛结束时停止，服用了促红细胞生成素、人生长激素(HGH)、并采取了自血回输。
作为一名癌症康复者，车王阿姆斯特朗的事迹曾感染激励了数以百万计人。他表示，由于自行车界服用兴奋剂现象普遍存在，如果不采取这种违规手段，相信自己是不可能做到(夺取环法七冠王)。
“这个(兴奋剂)文化不是我所创造的，但是我也没有去阻止它……关于这件事我很难去讲，我不想指责任何人，我来这里是要承认我自己的错误。”
阿姆斯特朗此前被美国反兴奋剂机构(USADA)剥夺环法7冠以及一切名次奖项，并被终身禁赛。USADA指控阿姆斯特朗策划了“史上组织最严密、最庞大的禁药服用团体”。而在节目开播的几小时前国际奥委会(IOC)宣布取消其在2000年悉尼奥运会个人计时赛上获得的铜牌。(完)
编译：辛毅 发稿：王燕焜
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。