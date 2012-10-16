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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 16日 星期二 09:15 BJT

前队友称阿姆斯特朗雇摩托车手为其送禁药

阿姆斯特朗前队友汉密尔顿周一在BBC广播节目中称，阿姆斯特朗在1999年环法赛中雇了一个摩托车手，帮其运送违禁药品促红细胞生长素(EPO)。汉密尔顿昔日曾在美国邮政车队与阿姆斯特朗并肩作战，他称，这个摩托车手跟进了大部分赛程，阿姆斯特朗为此支付了1.5-2万美元。路透

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