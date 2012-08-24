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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 24日 星期五 14:15 BJT

阿姆斯特朗环法7冠将被剥夺

美国反兴奋剂机构USADA发言人周四表示，将剥夺兰斯·阿姆斯特朗七次环法自行车大赛冠军头衔，并施以终身禁赛的处罚。这一决定是在阿姆斯特朗周四声明不会对USADA的仲裁要求提出上诉後作出的。USADA发言人对路透确认了这一行动。

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