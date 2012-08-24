阿姆斯特朗环法七冠王头衔将被美国反兴奋剂机构剥夺

阿姆斯特朗2010年7月25日在巴黎香榭丽舍大街的环法最后一赛段中向观众示意，这是他最后一次征战环法赛。 REUTERS/Francois Lenoir

路透8月23日电---环法自行车大赛七冠王兰斯·阿姆斯特朗周四表示，对於美国反兴奋剂机构(USADA)对其服用禁药的指控将放弃抗争。USADA表示将收回其所有荣誉，并对其进行终身禁赛的处罚。

阿姆斯特朗在其个人网站上发表的声明中写道：“每个人生命中都会有一个时间点，使其不得不大喊一声‘够了！’”

“对於我来说，这个时间点就是现在。从1999年开始，对我的质疑声就没有停止过，称我作弊、使用不公平手段来取得这七次环法赛冠军。”

USADA发言人Annie Skinner称，该机构将收回阿姆斯特朗包括七次环法冠军在内的所有荣誉，并对其作出终身禁止参加任何自行车竞技比赛的处罚。

阿姆斯特朗在声明中并没有承认自己在其辉煌的职业生涯中有使用过违禁药品以提高个人成绩。相反，他称自己是“抓住这次机会”平息纷争。

但是40岁的阿姆斯特朗表示拒绝参加USADA的仲裁过程，称该过程是“单方面且不公平”的。

阿姆斯特朗还对USADA是否有权力剥夺其荣誉表示质疑。

出生于德克萨斯州的阿姆斯特朗是史上最成功也是最受争议的自行车选手。

他曾罹患癌症，在痊愈後重返赛场，於1999年至2005年史无前例地连续7年赢得环法赛冠军。（完）

编译：辛毅 发稿：王燕焜

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