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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 9日 星期三 14:01 BJT

阿姆斯特朗曾打算向反兴奋剂机构捐赠---报道

在周三播出《60分钟》栏目中，接受采访的美国反兴奋剂机构(USADA)主席泰格特(Travis Tygart)表示，深陷禁药丑闻的阿姆斯特朗曾在2004年提出向反兴奋剂机构捐赠近25万美元，然而由于利益冲突，USADA拒绝了这一捐赠。阿姆斯特朗去年被USADA剥夺环法7冠，并受到终身禁赛的处罚。路透
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