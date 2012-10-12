阿姆斯特朗身陷禁药指控不为所动

被美国反兴奋剂机构指控并剥夺环法七冠的阿姆斯特朗周四照常工作，看上去并不十分担忧。不过USADA指控他为自行车界禁药团伙头目则引发轩然大波。5名坦白服药的前队友周四被禁赛，而西班牙自协亦介入，因有三名西班牙人涉案。国际自联(IOC)尚未决定是否对阿姆斯特朗采取行动。路透