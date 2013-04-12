阿姆斯特朗出售德州豪宅

兰斯·阿姆斯特朗的发言人周四称，曾经的“车王”已经将其位于德州奥斯汀的豪宅出售。但没有透露阿姆斯特朗的新住所将位于何处以及交易细节。该处豪宅共占地1.5英亩，在2012年被估值390万美元。当地媒体称买家为一当地商人。阿姆斯特朗去年被剥夺环法7冠、并被终身禁赛后失去其赞助商，并面临巨额索赔诉讼。路透