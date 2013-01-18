阿姆斯特朗承认服用禁药并致歉

曾夺得环法7冠的兰斯·阿姆斯特朗在美国时间周四OWN电视台播出的奥普拉访谈节目中承认服用禁药，以提高成绩。“不服药的话是不可能7次夺得环法赛冠军的...我是个有缺点的人...我喜欢掌控所有结果，特别是当与体育竞技有关的时候...(自行车界禁药风行的)文化不是我所创造的，但是我也没有阻止，这是我的错，我感到非常抱歉，”阿姆斯特朗表示。路透