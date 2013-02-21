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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 21日 星期四 13:47 BJT

难弃前嫌 阿姆斯特朗拒绝与USADA合作

美国反兴奋剂机构周三称，阿姆斯特朗放弃与其合作“清洗”美国自行车界的机会。自车王上月承认服药后，USADA向其发出邀请，望协助调查并交代自己当年服药、通过药检的细节，周三是这一邀请的最后期限。阿姆斯特朗的律师发表声明称，阿姆斯特朗呼吁成立国际层面上的法庭来解决这一自行车界痼疾，自己将全力配国际上的努力，但不愿与USADA合作，仅“有选择性地”针对只占国际车坛5%的美国自行车运动员。路透
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