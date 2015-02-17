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路透中文体育短讯 | 2015年 2月 17日 星期二 14:24 BJT

阿姆斯特朗被判交还1,000万美元奖金

据周一公布的法庭文件显示，阿姆斯特朗在法庭仲裁中败诉，被要求向一家体育保险公司偿还1,000万美元奖金。达拉斯的SCA Promotions曾向这位前自行车名将支付1,200万美元奖金，但在他承认服用禁药后起诉要求索回奖金。路透
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