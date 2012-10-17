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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 17日 星期三 10:49 BJT

IOC考虑撤销阿姆斯特朗奥运会奖牌

国际奥委会(IOC)副主席Thomas Bach周二称，阿姆斯特朗应作全面坦白，Bach表示，国际自盟正在调查阿姆斯特朗在2000年奥运会上是否有服用禁药的行为，以决定是否撤销其奖牌。车王在悉尼奥运会计时赛中获得铜牌。UCI有21天时间决定是否采信USADA报告。路透

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