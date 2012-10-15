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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 15日 星期一 14:00 BJT

阿姆斯特朗可接受测谎---律师

阿姆斯特朗的律师周日表示，车王可能将接受测谎，以洗清禁药嫌疑。美国反兴奋剂机构上周三公布了一份关於阿姆斯特朗的长达1000多页的报告。该律师表示，希望那26名证人亦接受测谎。但他同时承认，不管测谎结果如何，阿姆斯特朗的名声已经不可能回到从前。路透

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