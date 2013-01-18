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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 18日 星期五 14:41 BJT

阿姆斯特朗被剥夺奥运会铜牌--IOC

国际奥委会(IOC)周四表示，取消兰斯·阿姆斯特朗在2000年悉尼奥运会男子公路自行车计时赛上所获得的铜牌。“我们已经要求返还奖牌，”IOC官员表示。阿姆斯特朗此前被取消环法赛7冠以及1998年4月之后的所有奖项，并被终身禁赛。据媒体报道，美国司法部拒绝了阿姆斯特朗提出的合作建议，引发猜测其或将面临牢狱之灾。路透
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