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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 9日 星期三 11:54 BJT

阿姆斯特朗将做客奥普拉访谈

身陷禁药风波的兰斯·阿姆斯特朗将于下周打破沉默，做客脱口秀女王奥普拉的访谈节目。这将是其被剥夺环法7冠后首次站出来接受采访。这期节目将于1月17日播出。此前阿姆斯特朗均坚决否认服药，《纽约时报》上周报道称其有意承认，以换取比赛机会。目前阿姆斯特朗被处以终身禁赛。路透
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