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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 23日 星期二 13:34 BJT

最後一个赞助商抛弃阿姆斯特朗 IOC考虑取消其奥运奖牌

UCI周一支持USADA对阿姆斯特朗的处罚决定，USADA对此表示赞赏。已经赞助阿姆斯特朗25年的眼镜制造商Oakley结束了与其的合作关系；国际奥委会称其需要时间来决定是否取消车王在悉尼奥运会上的奖牌；法律专家称，美国检察官对阿姆斯特朗重启刑事调查的可能性很小。路透

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