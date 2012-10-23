阿姆斯特朗正式被剥夺环法七冠王荣誉

国际自盟(UCI)周一在日内瓦召开新闻发布会，支持美国反兴奋剂机构(USADA)对阿姆斯特朗的制裁，剥夺其环法七冠王荣誉，并实施终身禁赛。UCI主席Pat McQuaid称对USADA报告上的内容感到''恶心''，他称''自行车史已无阿姆斯特朗的地位，他该被人们忘记。''路透