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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 23日 星期二 11:39 BJT

阿姆斯特朗正式被剥夺环法七冠王荣誉

国际自盟(UCI)周一在日内瓦召开新闻发布会，支持美国反兴奋剂机构(USADA)对阿姆斯特朗的制裁，剥夺其环法七冠王荣誉，并实施终身禁赛。UCI主席Pat McQuaid称对USADA报告上的内容感到"恶心"，他称"自行车史已无阿姆斯特朗的地位，他该被人们忘记。"路透

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