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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 22日 星期一 14:01 BJT

国际自盟周一对阿姆斯特朗案作出裁定

国际自盟(UCI)周五表示，周一将与日内瓦召开新闻发布会，就美国反兴奋剂机构(USADA)阿姆斯特朗禁药案报告作出回应。USADA在报告中指控阿姆斯特朗参与了“体育史上策划最精密、最成功的禁药组织”。此前UCI并未承认该组织剥夺其环法7冠王的决定，也未将此案提交至体育仲裁法庭。路透

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