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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 25日 星期二 14:51 BJT

USADA将把阿姆斯特朗的相关材料转交国际自盟

美国反兴奋剂机构(USADA)周一表示，将在本月底把阿姆斯特朗的相关文件转交给国际自行车联盟(UCI)，以使对其终身禁赛的处罚正式生效。上个月阿姆斯特朗被USADA剥夺7次环法赛的冠军头衔，并施以终身禁赛的处罚。阿姆斯特朗对服用禁药的指控予以否认。

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