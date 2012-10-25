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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 25日 星期四 13:59 BJT

环法新科冠军称阿姆斯特朗不会承认服药

新科环法赛冠军威金斯周三在参加2013年环法赛推介仪式时称，刚刚被剥夺环法七冠的阿姆斯特朗可能永远不会承认自己服用了禁药。英国人威金斯还表示，在2013年的环法赛上自己可能不会再担任天空车队的领骑手，而是转而协助自己的队友弗洛姆。路透

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