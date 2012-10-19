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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 19日 星期五 11:53 BJT

卡文迪许离开天空车队

英国天空车队周四宣布，冲刺王马克·卡文迪许将离开该队，转投比利时快步车队。27岁的卡文迪许至今已获得了环法赛23个分段赛冠军，但在今年的比赛中却一直为队友、本赛季总冠军威金斯“服务”。为了造就第一位英国环法冠军，威金斯是本赛季天空车队唯一优先考虑的车手。路透

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