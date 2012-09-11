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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 11日 星期二 10:09 BJT

孔塔多退出北京公路自行车赛

期待看到五届环法自行车大赛冠军、西班牙车手孔塔多征战北京职业公路自行车赛的中国车迷将会大失所望，孔塔多不太可能长途跋涉半个地球来参加这一场“没有积分”的比赛。他所属的索克斯银行车队称，由於这一赛事不能给队伍带来任何世界巡回赛积分，孔塔多不会参赛。路透

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