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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 24日 星期五 13:54 BJT

环意赛--粉衫尼巴里第18赛段夺冠

周四环意大利自行车赛第18赛段的个人计时赛中，粉衫领骑、意大利车手尼巴里(Vincenzo Nibali)夺得该赛段冠军。西班牙车手桑切斯(Samuel Sanchez)与另外一位意大利车手卡鲁索(Damiano Caruso)分获第二三。目前尼巴里在总排名榜上领先第二名、澳大利亚车手埃文斯超过4分钟。环意赛将在周日结束。路透
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