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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 4日 星期二 10:12 BJT

莱蒙德将参选国际自盟主席

曾在1986、1989、1990三度夺得环法冠军的美国自行车界名宿格雷格·莱蒙德(Greg LeMond)周一在接受媒体采访时表示，将在2013年参选国际自行车联盟(UCI)主席一职。现任UCI主席帕特·麦奎德(Pat McQuaid)此前称表示将寻求第三任期。路透

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