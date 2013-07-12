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路透中文体育短讯 | 2013年 7月 12日 星期五 15:09 BJT

环法第12赛段基特尔夺冠

环法自行车赛周四结束第12赛段比赛，德国车手基特尔(图)力压老牌冲刺高手凯文迪什，赢下个人在本届环法的第三个分段赛冠军。基特尔之前在第一和第10赛段分别胜出。周四他在最后阶段一直跟在英国对手凯文迪什身后，在最后冲刺时刻力压对手。英国车手弗洛姆继续保有领骑黄衫。路透
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