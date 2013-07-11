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路透中文体育短讯 | 2013年 7月 11日 星期四 14:52 BJT

环法赛程过半 弗洛姆继续保有黄衫

环法大赛周三上演第11赛段的个人计时赛，天空车队的英国车手弗洛姆在赛程过半后继续保有领骑黄衫，与第二名瓦尔韦德的领先优势扩大到3分25秒。世锦赛计时赛冠军、德国人马丁当天以39分29秒骑完33公里赛程，赢得该赛段冠军。最后一个出发的弗洛姆以12秒之差取得赛段亚军。比利时车手根特列第三。路透
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