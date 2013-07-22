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路透中文体育短讯 | 2013年 7月 22日 星期一 13:58 BJT

英国人弗鲁姆赢得第100届环法赛冠军

英国天空车队的弗鲁姆周日高举双臂冲过设在巴黎香榭丽舍大街的环法自行车大赛终点，赢得第100届环法大赛个人冠军，这也是英国车手连续两年在这一大赛中封王。弗鲁姆以四分20秒的优势领先于第二名哥伦比亚车手昆塔纳而夺魁，西班牙车手罗德里格斯名列第三。弗鲁姆的队友威金斯去年成为第一位夺得环法冠军的英国人。路透
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