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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 17日 星期二 16:16 BJT

环法15赛段费德里戈夺冠 威金斯稳坐第一

在周一环法赛第15赛段的争夺中，法国车手费德里戈以3小时40分15秒的成绩摘得桂冠，这是法国车手今年获得的第四个赛段冠军。英国人威金斯稳坐总成绩榜首，继续保有领骑黄衫，他的Sky车队队友佛罗梅排在第二，天然气车队的意大利车手尼巴利位列第三。

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