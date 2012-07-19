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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 19日 星期四 16:21 BJT

环法16赛段沃克勒夺冠 威金斯继续披黄衫

周三环法赛进行了第16赛段的较量，在这一197公里的山地赛段中，沃克勒发挥了法国人在爬坡中的传统优势，夺得他本人今年的第二个分站赛冠军。上届冠军埃文斯的成绩比沃克勒落後近12分钟，总积分榜排位下滑至第七，卫冕希望渺茫。威金斯目前在车手总成绩榜领先2分05秒。

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