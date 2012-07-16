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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 16日 星期一 15:28 BJT

环法第14赛段遭遇地毯钉

在周日环法第14赛段比赛中，地毯钉导致多名车手出现爆胎和赛车故障等问题。卫冕冠军埃文斯也是受害者之一。当时在该下坡路段车手们时速约为70公里，此种情况下遭遇地毯钉极可能造成生命危险。赛会已经将该事件通报警方并展开调查。图为埃文斯停车更换轮胎。

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