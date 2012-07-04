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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 4日 星期三 12:30 BJT

萨甘环法第三赛段夺冠

环法自行车赛周二进行的奥尔希到滨海布洛涅197公里的第三赛段比赛频频发生撞车事故，斯洛伐克车手萨甘在冲刺阶段发力，以一秒的优势压倒挪威人哈根，取得了该赛段冠军。瑞士车手坎塞拉拉本赛段名列第四，顺利保住领骑黄衫。路透

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