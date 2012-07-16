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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 16日 星期一 15:33 BJT

环法14赛段桑切斯夺冠

在周日进行的环法第14赛段中，西班牙车手桑切斯在距终点11公里处甩开对手，最终以4小时50分29秒的成绩赢得个人生涯第四个环法分段赛冠军。萨甘落後47秒获得第二。英国车手威金斯仍稳坐榜首保有黄衫。卫冕冠军埃文斯在比赛中被迫停车换胎，目前总成绩排名第四。

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