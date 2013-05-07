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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 7日 星期二 13:55 BJT

天空车队环法赛佛洛姆领骑

英国天空车队领队Dave Brailsford周一称，该车队在今年的环法赛中将选择克里斯·佛洛姆作为领骑，而并非卫冕冠军布拉德利·威金斯。Brailsford并称车队从今年1月起便制定了这样的计划。佛洛姆在去年的环法赛中为威金斯夺冠助力不少，后者曾表示要在2013年回报队友。路透

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