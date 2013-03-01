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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 1日 星期五 11:42 BJT

AFLD将负责今年环法赛药检

法国反兴奋剂机构(AFLD)周四表示，已经同意将负责今年6月举行的2013年环法赛药检工作。AFLD在声明中称国际自盟(UCI)已经同意将确保提供其需要的相关资料，如车手的动向、健康情况历史资料等。两周前AFLD称将不会为巴黎-尼斯赛做药检，因与UCI存在分歧。AFLD与UCI此前一直关系紧张。路透
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