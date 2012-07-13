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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 13日 星期五 15:59 BJT

威金斯继续保有环法黄衫

在周日进行的环法赛第11赛段的比赛中，法国车手罗兰德以4小时43分54秒摘得冠军。黄衫保有者威金斯本站名列第六，目前总成绩领先2分05秒的优势稳坐榜首。英国车手佛罗梅、意大利车手尼巴里凭借在本赛段中的出色表现超越卫冕冠军埃文斯，排总成绩第三四位。

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