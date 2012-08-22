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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 22日 星期三 11:51 BJT

美国职业自行车挑战赛第二赛段范加德伦夺冠

美国职业自行车挑战赛周二结束了第二赛段的较量，美国车手范加德伦(Tejay van Garderen)以52分24秒的成绩夺得该赛段冠军并领跑积分榜。范加德伦在今年的环法赛中排名第五。另一名美国车手范德瓦尔德(Christian Vande Velde)和俄罗斯车手伊万·罗夫尼(Ivan Rovny)分获该赛段第二三。

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