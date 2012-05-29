《欲望都市》女星尼克森与女友成婚

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透洛杉矶5月28日电---《欲望都市》(Sex and the City)女主演之一辛西亚·尼克森(Cynthia Nixon)的发言人周一表示，尼克森周末在纽约与女友克里斯汀·马里诺尼(Christine Marinoni)结婚。
其发言人在声明中称：“2012年5月27日，辛西亚·尼克森和其女友克里斯汀·马里诺尼在纽约州合法结婚。”
其发言人未透露更多细节。
尼克森凭借HBO热门剧集《欲望都市》中扮演“米兰达·霍布斯”(Miranda Hobbes)一角一举成名。
尼克森和马里诺尼已在一起约八年，她们2009年在纽约一场支持同性恋婚姻的集会上订婚，她们有一子。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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