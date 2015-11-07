长江电力拟797亿元收购水电资产 并配套募资至多241.6亿

路透上海11月7日 - 停牌近五个月的中国最大水电上市公司--长江电力(600900.SS)周六公布重大资产重组预案，拟以定向增发+现金作价797亿元人民币收购川云水电100%股权，并配套募资不超过241.6亿元。

公告称，长江电力拟以12.08元/股向控股股东三峡集团、四川能源投资集团及云南能源投资集团发行35亿股并支付现金374.24亿元，作价797亿元购买其合计持有的三峡金沙江川云水电开发有限公司100%股权。

同时，公司拟采用锁价发行方式，以上述同一价格向平安资管和中国人寿等七家特定投资者非公开发行股票不超过20亿股，募集配套资金不超过241.6亿元，用于支付本次重组部分现金对价，剩余不足部分将以自有资金或通过贷款等债务性融资方式解决。

上海证券报同日报导称，本次资产重组，三峡集团亦践行了长江电力2009年三峡电站发电资产整体上市时的承诺，从根本上避免长江电力与三峡集团潜在的同业竞争。

川云公司主要负责金沙江下游溪洛渡、向家坝电站的开发建设和运营管理，2013年和2014年发电量分别为295.58亿千瓦时和782.59亿千瓦时，净利润分别为23.53亿元和73.31亿元。截至2015年6月30日，川云公司未经审计的账面净资产为368.67亿元，净资产预估值约为797.04亿元，预估增值率约为116.19%。

本次重组完成后，长江电力对未来10年分红政策作出承诺，进一步提高现金分红比例：2016-2020年按每股不低于0.65元现金分红，按重组预案完成后长江电力220亿股测算，每年现金分红不低于143亿元，五年累计现金分红不低于715亿元；2021-2025年每年度的利润分配按不低于当年净利润70%进行现金分红。

同时，长江电力还披露，控股股东三峡集团将在股票复牌后六个月内，根据二级市场情况择机增持长江电力股票，增持金额累计不超过50亿元。

长江电力因筹划资产收购事项自6月15日起连续停牌，停牌前收报14.73元。因上海证券交易所需对上述重大资产重组相关文件进行事后审核，该公司股票将继续停牌。（完）

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