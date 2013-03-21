塞浦路斯财长赴俄罗斯求援

塞浦路斯将银行停业时间延长至下周，并考虑将养老基金国有化，以避免金融崩溃。之前塞浦路斯否决了欧盟的救助条款，并向俄罗斯求援。俄罗斯财政部称，塞浦路斯又寻求50亿欧元的援助，之前已要求俄罗斯将一笔25亿欧元的贷款延长五年并降低利率。路透