塞浦路斯向欧盟求援 拯救银行及填补预算赤字

* 纾困金将用来因应预算赤字及重整银行资本--财长

* 周五之前急需18亿欧元来重整国内第二大银行

* 纾困范围可能广泛--财长

* 由於对希腊的曝险,塞浦路斯的融资选项有限

* 惠誉将塞国债信评级降至垃圾级

路透尼科西亚6月25日电---塞浦路斯周一表示该国已向欧盟提出纾困申请,因其银行业受到希腊曝险部位冲击,同时政府预算赤字亦难以为继.使得塞浦路斯成为欧元区第五个向欧盟纾困基金求援的国家.

塞浦路斯仅剩四天的时间来筹措至少18亿欧元,以重整该国第二大银行Cyprus Popular BankCPBC.CY,才能符合欧洲监管当局设下的期限.这笔资金相当於塞浦路斯国内生产总值(GDP)的约10%.Cyprus Popular Bank的资产负债表已因希腊坏帐而元气大伤.

财政部长Vassos Shiarly说,该国亦寻求资金协助填补政府的预算赤字.整体求援金额将在未来数周内决定.

"这个金额将必须足以因应重整银行资本及财政需求,"他对路透说."确切的金额会在未来几周之内,经过审慎评估之後决定."

此宣告意味着塞浦路斯将追随希腊、爱尔兰、葡萄牙和西班牙,动用为17个欧元区成员国准备的紧急救助基金.

欧元集团主席贾克表示,塞浦路斯将必须与欧盟和欧洲央行(ECB)协商救助条件.

"这将包括应对塞浦路斯经济所面临的重大挑战的措施,主要是金融部门,我预计塞浦路斯将在所需的政策行动方面显示出强大的决心,"他称.

随着国库快速耗竭,且最後期限逼近,塞浦路斯遭受进一步的主权信用评级调降.惠誉周一将该国评级下调至BB+的非投资级或垃圾级.塞浦路斯的新融资需求已被资本市场拒之门外,其现有债券收益率达到两位数.

塞浦路斯官方表示,援助请求没有详细说明需要欧盟夥伴国提供多少救助款.

作为只有100万居民的岛国, 塞浦路斯有着一个大得不相称的金融部门,对邻国希腊有着大量曝险.希腊国土是塞浦路斯的逾10倍大,两国有共同的语言、文化以及密切的政治联系.

政府声明显示,"求援的目的是遏制塞浦路斯经济面临的风险,尤其是那些金融部门负面扩散效应所招致的风险,因该部门对希腊经济大量曝险."(完)

--编译 李婷仪/王翔琼;审校 徐文焰/张明钧

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