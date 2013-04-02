欧洲政经：塞浦路斯完成与三方贷款机构的援助谈判，首笔贷款5月发放

欧洲已公布经济指标--2017/4/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透尼科西亚4月2日 - 塞浦路斯政府周二称，与三方国际贷款机构就100亿欧元援助条款的商谈已经结束，第一笔援助金将于5月发放。
“我们已经签署了备忘录。这是个重大进展，”塞浦路斯政府发言人Christos Stylianides说。
按照协议条款，塞浦路斯整顿财政的措施将持续至2018年。
财长Sarris称，贷款机构将从5月开始发放援助金。(完)
(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。