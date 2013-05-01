塞浦路斯救助协议在议会惊险过关

路透尼科西亚4月30日 - 塞浦路斯议会周二批准了欧盟救助方案。该方案将迫使该国关闭第二大银行，并要求另一家银行的无保存款储户承受巨大损失。这些条款令塞浦路斯国内呼吁退出欧元区的声浪更高。

塞浦路斯议会仅以两票的微弱优势，通过了欧盟与国际货币基金组织(IMF)救助协议的附加条款。

该国中右翼政府中三个党派的29名议员投下赞成票，27人反对。

政府官员此前警告称，若得不到紧急融资，该国最早将在下个月陷入混乱的违约局面，连薪资和养老金也无力支付。

“不幸的是，(救助)对我们而言是一条单行道。它能让我们躲过无序违约，并为我们带来走出风暴的一线希望，尽管同时也存在不少阻碍，”右翼的民主大会党(Democratic Rally party)党首Averof Neophytou表示。

反对党派则认为，该救助协议会让塞浦路斯永远被外资贷款机构缚住手脚。

随着救助协议条款开始发挥影响，塞浦路斯将继续面临至少两年的经济困境，以及处于纪录高位的失业率。(完)

(编译 徐文焰；审校 白云)

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