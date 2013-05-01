塞浦路斯银行业者当年为何持续买进希腊债券？

路透尼科西亚4月30日 - 去年10月的某一天，一支装有删除资料用特殊软件的随身碟(u盘)接上了塞浦路斯银行(Bank of Cyprus)的一台台式电脑。

根据调查人员指出，几分钟之后，28,000份资料遭到删除；这些调查人员原本希望复制这些资料，以制作有关塞浦路斯银行体系崩解的官方报告。

这些遭到删除的资料，包括在2009年底及2010年年初关键时期寄出的电子邮件，当时塞浦路斯银行投入数以10亿欧元计的大量资金购买希腊债券，但那时国际银行业者正忙着削减希腊公债敞口。

在去年由欧盟支持的纾困方案中，这些债券折损了多数价值，这成为将塞浦路斯推入经济危机乱流的一个重要因素。当各家银行为了资产负债表上的缺口，向塞浦路斯政府求助时，同样财务窘迫的塞国政府也需要国际社会提供援救。

塞浦路斯民众不仅损失财产，还要面对多年的紧缩措施，现在他们希望知道究竟是谁及什么理由决定把他们的存款投入希腊公债。但迹象显示真相难以大白，塞浦路斯银行资料神秘消除，更增添调查难度。

外界公开质疑，塞浦路斯可能与希腊私下达成外交协议，或是作出了判断错误的力挺表态。

但塞浦路斯一些倒闭银行的高层主管辩称，当时希腊债券看起来是很好的投资，尽管这个看法迥异于欧洲其他地区的许多银行人士判断，当时其他国家银行业者都在全力限制自己的希腊曝险。

跨国顾问公司Alvarez and Marsal接受塞浦路斯央行委托进行的一份机密报告发现，从2009年起，塞浦路斯银行便积极投资高风险高收益的希腊债券，企图弥补不良贷款增加对资产负债表的损害。

路透读取到报告内容，报告指控银行高层主管可能并未向董事会披露购买债券细节、刻意避开曝露这些债券的损失、而且之后可能还阻碍了有关购买债券的外部调查。

2009年12月时，银行主管向媒体及银行董事会宣称，银行持有的多数希腊债券已经卖掉，但当时并未揭露，实际上银行几乎立即又买进了更多希腊债券。

塞浦路斯银行拒绝对该报告置评。该国首席检察官Petros Clerides也拒绝对事件作出评论，他拿到过一份该报告的副本。

迄今为止，对塞浦路斯危机的多数注意力是投向了该国另一家大型银行--塞浦路斯大众银行所受到的管理不善指控。但Alvarez and Marsal的报告也对塞浦路斯银行之前的管理提出了疑问。

该报告指出了“一种没有人质疑高管决策的文化。”

投资者协会Pasexa的主管Michael Olympios表示，“很明显存在企业治理不当的行为，同时缺少对股东的信息披露”。该协会曾抱怨过企业管理不善。

他还补充道：“如果有人想总结我国银行系统的乱象，可以套用艾克顿公爵的话：权力容易滋生腐败，绝对的权力，容易滋生绝对的腐败。”

根据上月达成的救助协议，塞浦路斯大众银行将关闭，塞浦路斯银行将进行资本重组。后者大储户超过10万欧元(13.1万美元)的存款部分事实上全被冻结，其中至多有60%转化为股权。

在塞国的许多人士都感觉受到了不公正待遇，其中包括数百名曾对该国一度繁荣发展的离岸金融产品抱有信心的俄罗斯人；希腊受援时，其银行储户并未蒙受损失。

“他们应该购买不同国家的公债，而不是只把眼光放在希腊身上，”塞浦路斯国会道德委员会领导人Demetris Syllouris称。

“目前我们遇到的问题，有80%是这个原因造成的。”

暂且不说此投资策略是否明智，就是银行与投资者就该策略的沟通上，也存在问题。

2009年12月10日，塞浦路斯银行总经理Yiannis Kypri曾对一家塞浦路斯网站Stockwatch表示，该行“持有的希腊公债风险敞口已经降到最低”，相关风险敞口从18亿欧元减少到了1亿欧元。

根据调查机构的报告，就在同一天，塞浦路斯银行的执行长Andreas Eliades指示集团的债券部门重新购入已经抛出的同类债券。遵循这些指示，塞浦路斯银行当天又买进价值1.50亿欧元的债券，截至2009年底时所持仓位总计达到4亿欧元。

报告称，“没有证据”显示针对希腊“最小化曝险”的公开声明曾被“任何银行管理层人员所撤销或随后更正”。

Kypri对路透记者表示，在官方调查继续的阶段，他不能透露多少内容。但据调查机构引述他的言论称，他从不知道有任何要求重新买回希腊债券的计划。

Andreas Eliades担任塞浦路斯银行的执行长一职直到2012年7月，他对路透表示，Kypri在Stockwatch网站上的声明仅是指暂时的卖出，以便回应短期市场波动。

与此同时，另一位高层管理者Nicolas Karydas也对路透给出了同样的解释。

就在塞浦路斯银行重新买入希腊债券的第二天，即12月11日，Karydas对银行董事会表示，多数希腊债券已被抛售。然而，Alvarez and Marsal的调查人员却发现并指出，“董事会没有被告知，银行在前一天处理掉那些投资后紧接着又重新开始买入。”

Karydas曾任塞浦路斯银行风险管理和市场部的总经理，他于2012年8月末离职。他否认一切有关董事会未获悉投资策略或是他误导过董事会的说法。他在回复给路透的邮件中表示，“所有管理层成员”都在2009年11月的一次会议上同意了投资政策，即包括对希腊债券的购买。

“董事会成员在12月11日的会议上还批准了...该投资策略，”Karydas说道，“当时大家的共识似乎是希腊终将克服危机。”

截至2010年4月，塞浦路斯银行持有的希腊政府公债规模已经扩张到24亿欧元，较Kypri在四个月前告知Stockwatch卖出债券时的持有水平高出了三分之一。调查者表示，这亦超过了塞浦路斯银行自己设定的20亿欧元的购买上限，但该计划随后在2010年5月获得了事后的批准。

前执行长Eliades则称，希腊公债在那时仍有良好的评级，并且在国际市场上获得良好需求，“我们不能依据今天的环境来判断当日的行动正确与否，当时的希腊债券还是很受追捧的，”他表示，“那时每个人都买进希腊债券。”

不过相比之下，来自欧盟当局“压力测试”的数据显示，在2010年底时，欧洲前10家大银行持有希腊债券的比例，大部分并不像塞浦路斯银行或大众银行那样高；而前者的规模却要比后者高出许多。

塞浦路斯银行和大众银行分别持有22亿和33亿欧元的希腊债券，上述10家银行中只有法国巴黎银行和法国兴业银行超过其所持债券规模。该欧盟数据还显示，英国巴克莱只拥有1.92亿欧元希腊债券，莱斯银行集团则完全未持有。

由于投资者对希腊偿债能力的担心与日俱增，希腊债券的价值下跌。根据Alvarez 和Marsal的报告，塞浦路斯银行更改了有关持有债券的说明方式，结果是不断增大的潜在亏损却并未告知投资者。

2010年4月，塞浦路斯银行将大约16亿欧元的希腊债券从交易账户移至“持有到期”账目。这意味着该行无需减记这些债券的价值。

会计报表上的变动，是基于希腊将偿还债券的理由作出的。报告作者表示，“其提供的理由似乎并不那么强劲。”

Eliades对路透称：“没有人能预料到一个身处欧元区的欧洲国家可能出现违约。”

不过，去年欧盟和IMF的救助条款免除了希腊所需偿付的最高80%债务，造成塞浦路斯银行亏损18亿欧元。

塞浦路斯银行拒绝对报告中提出的一项观点作出回应，即原先有助于解释该行购买大量希腊债务原因的数据可能已被删除。

报告作者称，数据是去年10月18日从Christakis Patsalides的电脑上，利用特殊软件删除的。这位高管涉及购买债券。调查人员在检查电脑时发现，2009年到2010年间的电子邮件，有15个月的空白期。

并不存在有关Patsalides自行删除数据的线索。根据报告，他对调查人员表示，他不知道任何的数据丢失。Patsalides拒绝对路透置评，但对调查人员称，他曾认为该行购入希腊债券的上限设定得“过高了”。(完)

(编译 蔡美珍/洪曦/高琦; 审校 隋芬/侯向明)

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