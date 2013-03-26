塞浦路斯本国银行大储户将损失约40%存款--财长

LG电子预估第一季营业利润跳升82% 料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透伦敦3月26日 - 塞浦路斯财政部长Michael Sarris周二表示，本国银行大型储户大约将损失约40%的存款，被冻结作为100亿欧元国际纾困计划的一部分条件。
“大约是这个数字，但我不想估计，”Sarris对英国国家广播公司(BBC)电台表示。他补充称确切数字还未定，“但我所掌握的情况显示，大约是这个样子。”
Sarris表示，他认为该国银行可能在周四恢复营业。（完）
(编译 沈以文; 审校 艾茂林)
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路透法兰克福4月7日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时说，目前谈论进一步减缓欧洲央行购债速度还为时过早，而且当前信息也没有指向这一方向。
路透奥斯陆4月6日 - 周四的一项路透调查预测，继2017年疲软开局后，挪威克朗和瑞典克朗兑欧元和美元未来12个月将走强。