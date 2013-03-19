塞浦路斯议会不太可能通过银行存款征税法案--政府发言人

路透尼科西亚3月19日 - 塞浦路斯政府发言人Christos Stylianides周二称，该国议会不太可能通过对银行存款征税的法案，从而无法符合国际援助附加的条件。存款征税提案已经在塞浦路斯的银行体系引发混乱。

周一晚间，塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯向德国总理梅克尔与欧盟经济暨货币事务执委雷恩就此事进行了交谈。

尽管阿纳斯塔夏季斯说他准备遵守上周欧元区财长会议中所同意的内容，但他“坚持欧盟伙伴应提供一些额外的协助，”Stylianides对国营电台说。

议会将在1600GMT开会。议会成员共有56席，但没有任何一党席次过半。

Stylianides说，阿纳斯塔夏季斯今天也可能与俄罗斯总统普京交谈。对银行存款户课税将不止影响塞国民众，也将影响数以千计在塞国有商业利益的俄罗斯人及欧洲人。(完)

(编译 隋芬/李婷仪 审校 蔡美珍)

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